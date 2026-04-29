Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 29 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata dall'infomobilità di Astral, che ha fornito aggiornamenti sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. La redazione ha raccolto le ultime notizie per informare gli automobilisti sulle condizioni attuali delle strade e sui possibili rallentamenti o interventi in corso.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma sulle maggiori arterie della regione Lazio in queste prime ore del mattino si procede a rilento per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza della Appia mentre in esterna un incidente creato dallo svincolo con la Cassia bis poi Coda a tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro trafficata La Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti poi auto in coda sulla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com