Alle 18:40 del 29 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi in atto, fornendo informazioni utili per gli utenti che si spostano in zona. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza si sta in coda tra Pisana e Boccea più avanti e invece code per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e sala che tra la Bufalotta e la Prenestina in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Qui sempre code a tratti per traffico intenso tra fiorentini e raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo poi sulla Roma Fiumicino file tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:40

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Regione Lazio, focus sugli investimenti Commissione su viabilità e infrastrutture Nuove risorse per il territorio #Lazio #Politica #Infrastrutture #Mobilità #Territorio - facebook.com facebook

SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com