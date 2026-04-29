Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 29 aprile 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Le informazioni riguardano eventuali disagi, incidenti o lavori in corso che potrebbero influenzare il traffico nelle principali arterie dell'area. È stato comunicato che l'informazione è aggiornata in tempo reale per permettere agli automobilisti di pianificare al meglio i propri spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare lunghi incolonnamenti a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli all'altezza dello svincolo con la via Trionfale al momento code a partire dalla diramazione Roma Nord con ripercussioni sulla stessa in entrata verso raccordo mentre in interna code all'altezza della galleria Appia cui per traffico intenso poi cosa tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da ora in direzione del centro è sempre verso il...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com