Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 del 29 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali. L'azienda di trasporto pubblico regionale fornisce dati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare lunghi incolonnamenti a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli all'altezza dello svincolo con la via Trionfale al momento code a partire dalla diramazione Roma Nord con ripercussioni sulla stessa in entrata verso raccordo mentre in interna code all'altezza della galleria Appia qui per traffico intenso poi cosa tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Cervara in direzione del centro è sempre.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com