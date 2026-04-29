Alle ore 16:25 del 29 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta varie situazioni di traffico. La redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla circolazione, segnalando eventuali disagi o interruzioni lungo le principali strade e autostrade della regione. Le informazioni vengono fornite per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e conoscere lo stato delle vie di trasporto pubblico e privato.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare interno auto in coda tra le uscite Cassia e Salaria è più avanti code a tratti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna sempre code a tratti e tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud che stiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo anulare del quadrante sud della capitale su via dell'aeroporto di Fiumicino un incidente la causa delle cose da via Lago di Piano il ponte della Scafa verso Ostia con ripercussioni di traffico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 16:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Regione Lazio, focus sugli investimenti Commissione su viabilità e infrastrutture Nuove risorse per il territorio #Lazio #Politica #Infrastrutture #Mobilità #Territorio - facebook.com facebook

SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com