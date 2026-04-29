Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15:25 del 29 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione in tempo reale sulla situazione del traffico, senza comunicare eventuali criticità o incidenti specifici. L'aggiornamento si rivolge agli utenti della strada, offrendo indicazioni sulla viabilità locale in un momento di normale attività di monitoraggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud mentre in interna si sta in coda tra la Cassia Veientana e la Salaria che più avanti e rallentamenti tra la diramazione Roma nord e la Prenestina ci sposiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento per traffico intenso tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare diamo ora uno sguardo le consolari sulla Flaminia System coda sempre per traffico tra il.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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