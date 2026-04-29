Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 29 aprile 2026, i dati di Astral Infomobilità segnalano condizioni di traffico variabili su diverse strade di Roma e del Lazio. Sono presenti alcune congestioni in specifici punti della rete urbana e extraurbana, mentre altre arterie mostrano una circolazione più fluida. La situazione viene aggiornata in tempo reale, offrendo informazioni utili agli automobilisti per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente crea Disagi con code sulla rampa di immissione che dalla raccordo in carreggiata interna si mette sulla via del mare con ripercussioni sulla stessa via del Mare in direzione di Ostia poi codino interno all'uscita Prenestina e a più più avanti dalla Nomentana fino allo svincolo con la Roma Teramo un altro incidente segnalato sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Tor Cervara che crea coda in direzione della tangenziale infine di viaggi con code sul viadotto della Magliana a partire da...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com