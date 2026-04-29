Viabilità nuovo stop Aci | Dopo la Pedemontana si blocca la tangenziale Sud

Dopo diversi giorni di pioggia intensa, la viabilità nella provincia di Bergamo ha subito ulteriori interruzioni. Aci ha comunicato che, dopo i rallentamenti sulla Pedemontana, si sono verificati blocchi anche sulla tangenziale Sud. Le condizioni meteo hanno causato disagi alle infrastrutture principali, interessando due progetti fondamentali per la rete stradale locale. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Bergamo. Un nubifragio dopo l’altro su due progetti portanti per il futuro della rete stradale della nostra provincia. Non ci si è ancora ripresi dalla botta per la cancellazione della tratta bergamasca Pedemontana e subito ecco il secondo temporalone, stavolta sul completamento della Tangenziale Sud, da Paladina a Sedrina. Qui il tragitto è di 6,5 km, 4,8 dei quali in galleria. Il fulmine a ciel sereno è arrivato dall’Anas e ha colto di gran sorpresa Provincia, Comunità Montana della Valle Brembana, Comuni interessati, San Pellegrino Terme in testa, considerando quanto si è fin qui già investito, oltre 6 milioni (1,8 a carico dei Comuni della Valle).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tangenziale Sud, Brescia: coppia in ospedale dopo un ribaltamento, possibile malore del conducente.Tangenziale Sud, paura a Mazzano: auto si ribalta, marito e moglie in ospedale Un’auto ha perso il controllo lungo la Tangenziale Sud a Mazzano, in... Caos a Roma: incidente sulla Tangenziale blocca la galleria? Cosa sapere Incidente sulla Tangenziale Est blocca la galleria della Nuova Circonvallazione giovedì 23 aprile.