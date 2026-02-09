Tangenziale Sud Brescia | coppia in ospedale dopo un ribaltamento possibile malore del conducente

Questa domenica pomeriggio, lungo la Tangenziale Sud di Mazzano, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata in un campo. A bordo c’erano un uomo e una donna, che sono finiti in ospedale in stato di shock. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver avuto un malore prima di perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in pronto soccorso. La Polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tangenziale Sud, paura a Mazzano: auto si ribalta, marito e moglie in ospedale. Un’auto ha perso il controllo lungo la Tangenziale Sud a Mazzano, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di domenica 8 febbraio 2026, finendo la sua corsa ribaltata in un campo. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 63 anni e la moglie di 55 anni, entrambi soccorsi e trasportati alla Poliambulanza di Brescia. L’incidente, avvenuto intorno alle 18:30, ha destato immediata preoccupazione tra gli automobilisti di passaggio e ha mobilitato una task force di soccorso composta da ambulanze, vigili del fuoco e Polizia Stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

