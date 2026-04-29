Dopo l’incendio in un edificio di proprietà Acer, in via Marsala si sono moltiplicate le segnalazioni di degrado e presenza di attività criminali. Albert Bentivogli, rappresentante locale, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione che si è sviluppata nella zona. La strada mostra evidenti segni di abbandono e problemi di sicurezza, mentre le autorità sono chiamate a intervenire per affrontare le criticità segnalate.

? Cosa sapere Albert Bentivogli denuncia degrado e criminalità in via Marsala dopo l'incendio al palazzo Acer.. La Lega contesta il progetto Housing First approvato dalla Giunta per il centro storico.. Albert Bentivogli, capogruppo della Lega, lancia un allarme durissimo sulla via Marsala dopo il recente incendio che ha colpito il palazzo Acer, descrivendo quel tratto di centro storico come una zona segnata da spaccio, degrado e criminalità. Il quadro che emerge dalle parole del esponente è quello di un territorio dove l’incuria e i reati sono ormai una realtà consolidata. Secondo Bentivogli, la situazione di marginalità non è una scoperta recente legata solo al rogo nel condominio, ma un problema noto da tempo sia alla Giunta che all’assessora Angelica Sansavini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Marsala tra degrado e Housing First: l’allarme della Lega

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