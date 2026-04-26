A Cosenza, i BoCs Art, le residenze artistiche avviate nel 2015, sono ormai abbandonati e in uno stato di degrado. Il Comitato Spirito Santo ha segnalato la situazione, sottolineando la necessità di interventi di sicurezza e di riqualificazione per riaprire lo spazio alla comunità. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, evidenziando il deterioramento di un progetto che aveva portato speranza nel settore culturale locale.

? Cosa sapere Il Comitato Spirito Santo denuncia il degrado dei BoCs Art a Cosenza.. L'abbandono delle residenze artistiche dal 2015 richiede interventi di sicurezza e riqualificazione.. Il Comitato Spontaneo Spirito Santo ha denunciato lo stato di abbandono dei BoCs Art a Cosenza, segnalando residenze con porte sfondate e accumuli di rifiuti lungo il lungofiume del centro storico. La realtà che emerge dalle strade di Cosenza descrive un quadro di forte incuria per quello che, dal 2015, era stato concepito come un polo d’avanguardia. I BoCs Art erano nati con l’ambizione di trasformare un’area strategica in un quartiere dedicato alla creatività, offrendo uno spazio di incontro per gli artisti e favorendo la produzione culturale per rilanciare l’intero tessuto urbano del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, il sogno dei BoCs Art tra degrado e abbandono: l’allarme

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