Dopo l' incendio nel condominio Bentivogli Lega | L’area di via Marsala è una polveriera sociale
Dopo l’incendio in un condominio situato in via Marsala, un rappresentante politico ha commentato la situazione dell’area, definendola come una “polveriera sociale”. Ha aggiunto che il quartiere è caratterizzato da spaccio, degrado, reati e incuria da tempo, e che questa condizione non è una novità, essendo nota anche all’assessora e alla Giunta locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione di quella zona.
“L’area di via Marsala è una polveriera sociale, un microcosmo di spaccio, degrado, reati e incuria. Non lo scopriamo oggi dopo l’incendio nel palazzo Acer, ne siamo a conoscenza da tempo, così come è ben noto all’assessora Angelica Sansavini e alla Giunta”. Così in una nota il capogruppo della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Chiesa di San Marco a Tierno, dopo l’incendio danni da valutare; Incendio a Crans-Montana, scoppia il caso delle spese mediche: L'Italia non pagherà, colpa di chi non ha controllato; Fiamme sul monte Gazzo, alle spalle di Sestri Ponente: l’incendio è divampato nella mattina di sabato, dopo le ore 10, vicino ad alcune abitazioni in un’area boschiva. A poca distanza si trova anche il canile municipale di Monte Contessa, che ospita oltre 150.
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