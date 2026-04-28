Dopo l' incendio nel condominio Bentivogli Lega | L’area di via Marsala è una polveriera sociale

Dopo l’incendio in un condominio situato in via Marsala, un rappresentante politico ha commentato la situazione dell’area, definendola come una “polveriera sociale”. Ha aggiunto che il quartiere è caratterizzato da spaccio, degrado, reati e incuria da tempo, e che questa condizione non è una novità, essendo nota anche all’assessora e alla Giunta locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione di quella zona.