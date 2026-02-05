Ponte sullo Stretto via libera al decreto | tutti i dettagli

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo Meloni ha approvato le nuove norme che riguardano i commissari straordinari e le concessioni. La decisione è arrivata questa sera a Palazzo Chigi, con l’eliminazione di alcune norme che avevano sollevato discussioni e dubbi tra gli istituti. Ora si aspetta il passaggio in Parlamento per mettere in moto i lavori.

Il governo Meloni ha ufficialmente licenziato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. A quanto si apprende, infatti, il Consiglio dei Ministri riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi ha approvato il dl con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni riguardanti questa infrastruttura con la “cancellazione” di alcune norme sulle quali erano nate delle discussioni e perplessità a livello istituzionale. In particolare, viene messa alla porta la disposizione che, in una bozza precedente, riduceva i poteri di controllo della Corte dei Conti sugli atti del CIPESS, passaggio chiave per sbloccare l’iter del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, via libera al decreto: tutti i dettagli Approfondimenti su Ponte Stretto Approvato decreto Ponte sullo Stretto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto. Ponte sullo Stretto, niente controlli nel nuovo decreto: bocciatura in vista In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, si discute sul nuovo decreto relativo al Ponte sullo Stretto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Ponte Stretto Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi?; Blog | Il Ponte sullo Stretto è l’emblema dello spreco di risorse enormi senza avere nulla di concreto; Ponte sullo Stretto, ora la destra litiga; Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche. Ponte sullo Stretto, via libera al decreto: tutti i dettagliIl governo Meloni ha ufficialmente licenziato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. A quanto si apprende, infatti, il Consiglio dei Ministri riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi ... ilgiornale.it Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul Ponte sullo StrettoIl CdM ha approvato il decreto legge dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, introducendo un pacchetto di misure urgenti che riguardano sia la governance dell’opera sia il regime delle concessioni ... ilmetropolitano.it Formula 1: proseguono i test della nuova Ferrari sul rettilineo del ponte sullo stretto di Messina. facebook Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.