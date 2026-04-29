Via Leao avanti per Sorloth Zirkzee e Milan tutte le trattative per rifare l' attacco

Sul fronte delle trattative di mercato, via Leao rappresenta un punto focale per le operazioni di rinforzo dell’attacco. La società sta valutando diverse opzioni per completare la rosa, con un occhio alle trattative in corso per Sorloth e Zirkzee. Per quanto riguarda il giocatore in uscita, lo United ha manifestato interesse, offrendo Ugarte o Rashford come contropartita. I dettagli delle trattative sono ancora in fase di definizione.

La partenza di Rafa Leao permetterà al Milan di costruire un super attacco. Un reparto pronto ad affrontare il ritorno in Champions, sempre che in questo finale di campionato non ci siano brutte sorprese per Allegri. Il Manchester United è tornato a pensare al portoghese, già obiettivo del passato. Con Carrick terzo in classifica (e cinque posti utili per l’ingresso nella coppa europea più importante), i Red Devils programmano la squadra del futuro e un agente Fifa ha sondato il terreno con il procuratore del numero dieci e con il club di via Aldo Rossi. Lo scenario è chiaro: il Diavolo non considera più Rafa incedibile ed è pronto ad ascoltare offerte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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