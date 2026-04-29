La post-season della serie A2 prende il via questa sera con i play-in, una fase introdotta l’anno scorso che coinvolge sei squadre in spareggi singoli per conquistare gli ultimi due posti ai playoff. Una delle tre squadre che parteciperanno ai play-in affronterà poi la Vuelle, mentre Livorno e Milano si sfideranno per avanzare e, in caso di vittoria, incontrare Rimini nei turni successivi.

Comincia stasera la post-season della serie A2 con il primo atto legato ai play-in. Novità introdotta l’anno scorso, non sono altro che spareggi secchi a cui partecipano sei squadre e che mettono in palio gli ultimi due posti per entrare nelle otto squadre che daranno poi vita ai playoff. Sia la Vuelle (giunta seconda) che la Fortitudo (che si è piazzata terza) sono quindi in attesa di conoscere il proprio avversario che scaturirà il 3 maggio. Funziona così: stasera Livorno (decima) ospita Milano (tredicesima), chi vince va ad affrontare Rimini e la vincente dell’ultimo duello finirà accoppiata a Pesaro. Mentre nell’altra parte del tabellone lo scontro di questa sera è fra Cremona (11esima) e Torino (dodicesima), chi passa affronterà Avellino e chi esce indenne finirà contro Bologna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Via alla post season con i Play-in, una delle tre squadre affronterà poi la Vuelle. Livorno e Milano a confronto. Chi vince se la vede con Rimini

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