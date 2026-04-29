Via al rimpasto alla Regione salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata | tre nuovi assessori ecco chi sono

È iniziato il rimpasto nella Giunta regionale, con la sostituzione di Daniela Faraoni e la conferma di Elvira Amata. Sono stati nominati tre nuovi assessori, le cui identità sono state rese note. I cambiamenti sono stati effettuati rispettando la scadenza stabilita dal presidente della Regione, che aveva indicato come termine ultimo la fine del mese. La riorganizzazione si è conclusa nei tempi previsti.

L'ora del rimpasto nella Giunta regionale è arrivata. E sono stati rispettati i tempi che Schifani aveva imposto, ovvero entro la fine del mese. Il presidente della Regione ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans. Entrano in giunta: Nuccia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: 3 nuovi assessori, ecco chi sono Cosa c'è dietro alle mancate dimissioni di Elvira Amata, Schifani: "A breve il rimpasto"Mentre l'opposizione incalza Schifani sollecitando provvedimenti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo Elvira Amata, il presidente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via al conto alla rovescia per il rimpasto alla Regione: Fdi verso la Salute con l'ipotesi Aricò; Rimpasto governo in Sicilia passa da scelta FdI su assessore imputata; All’Ars banchi semivuoti, fuori dall’Aula il nodo del rimpasto e l’attesa per le elezioni; Rimpasto alla Regione, i meloniani frenano: Non c’è fretta, prima i Comuni. Rimpasto a sorpresa alla Regione, torna Nuccia Albano, alla sanità fuori Faraoni dentro Marcello Caruso, Elisa Ingala alla Funzione PubblicaLe voci sul rimpasto imminente si era diffuse all'inizio del pomeriggio e il primo nome in circolazione era stato proprio quella di Nuccia Albano. Nomi errati, invece, circolavano per gli altri due in ... blogsicilia.it Via al conto alla rovescia per il rimpasto alla Regione: Fdi verso la Salute con l'ipotesi AricòIl conto alla rovescia è partito davvero. Ne sono convinti in tanti, ormai, tra big e small di partito. Per il rimpasto ormai è roba di giorni, non più di settimane (un paio, al massimo). La data pres ... lasicilia.it Riqualificazione del Cefpas. Sostegno dell’Assessore alla Salute Daniela Faraoni al rafforzamento delle attività formative e progettuali per migliorare la qualità dei servizi sul territorio - facebook.com facebook