Vi porto nel tunnel degli orrori del Superbonus Il clamoroso caso di Ponte San Giovanni

Nel quartiere di Ponte San Giovanni, i lavori relativi al Superbonus sono ormai fermi da mesi. I ponteggi, installati mesi fa, sono ancora in piedi e abbandonati, mentre i muri degli edifici mostrano segni di muffa, intonaco cadente e umidità che penetra all’interno. La situazione riflette un intervento concluso solo sulla carta, senza alcuna ripresa dei lavori o miglioramenti visibili alle strutture coinvolte.

I ponteggi restano lì, inutilizzati, a testimoniare una promessa infranta. I muri, che avrebbero dovuto essere avvolti da un elegante “cappotto termico”, mostrano invece chiazze di muffa, intonaco sbriciolato e l’umidità che risale inesorabile. È il volto peggiore del Superbonus 110%, il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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