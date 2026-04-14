Furti e razzie l' appello per il ritorno del controllo del vicinato a Ponte San Giovanni

A Ponte San Giovanni si torna a parlare di sicurezza a causa di furti e rapine frequenti nella zona. Nei quartieri si chiede di ripristinare il controllo del vicinato, un sistema che coinvolge i residenti per monitorare e segnalare situazioni sospette. Questa misura, che si basa sulla collaborazione tra cittadini e utilizza anche le reti sociali, viene proposta come risposta a un aumento di episodi criminosi nella zona.