Furti e razzie l' appello per il ritorno del controllo del vicinato a Ponte San Giovanni
A Ponte San Giovanni si torna a parlare di sicurezza a causa di furti e rapine frequenti nella zona. Nei quartieri si chiede di ripristinare il controllo del vicinato, un sistema che coinvolge i residenti per monitorare e segnalare situazioni sospette. Questa misura, che si basa sulla collaborazione tra cittadini e utilizza anche le reti sociali, viene proposta come risposta a un aumento di episodi criminosi nella zona.
Il controllo del vicinato è una sorta di tam-tam moderno che si avvale dell’uso delle reti social e dell’aiuto tra cittadini. Se il controllo del vicinato viene coordinato tra cittadini, associazioni locali, amministrazioni locali, forze dell’ordine e applicato con costanza, è possibile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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