Salva condomini sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini e non solo dal fisco

Il governo introduce una nuova misura per tutelare i condomini alle prese con le complicazioni del Superbonus. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di ritardi e contestazioni fiscali, che hanno messo a rischio i progetti di ristrutturazione. La proposta mira a semplificare le procedure e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini coinvolti. La misura potrebbe entrare in vigore già nelle prossime settimane, offrendo respiro a molte famiglie.

Per il Superbonus, e soprattutto per i condomini che si sono trovati tra problemi e difficoltà, è in arrivo un salvacondotto. Ne parla oggi Il Sole24 ore. La norma sarebbe all’interno del decreto fiscale in arrivo dal governo e si tratta di un’imposta sostitutiva, per chiudere le proprie pendenze con il fisco e per evitare contestazioni da parte delle Entrate, restituendo di fatto una quota di quanto incassato tramite cessione del credito o sconto in fattura. La norma Salva condomini si creerà per liberare i proprietari degli immobili dalle responsabilità incolpevoli legate alle irregolarità sulla differenza tra quanto pagato dal committente e quanto fatturato dai diversi subappaltatori. 🔗 Leggi su Open.online

Superbonus, perché scattano controlli del Fisco sui condomini e chi rischia di perdere lo scontoIl Superbonus 110% rappresenta un’opportunità importante per i condomini, che hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare i lavori.

Controlli catastali: le 200 mila lettere in arrivo dal fisco dopo il SuperbonusA seguito delle recenti agevolazioni edilizie, il fisco avvia controlli sui soggetti beneficiari.

