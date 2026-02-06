Toni Servillo tra cinema e teatro | mostra fotografica all’Accademia di Belle Arti di Napoli

L’Accademia di Belle Arti di Napoli apre le sue porte per una mostra dedicata a Toni Servillo. La rassegna, intitolata “Toni Servillo tra cinema e teatro, un racconto fotografico”, permette ai visitatori di vedere scatti che ripercorrono la carriera dell’attore, tra scene di film e momenti di palco. L’iniziativa si inserisce nelle attività didattiche della Scuola di cinema e si rivolge a chi vuole conoscere da vicino il percorso artistico di Servillo. La mostra, curata da Antonio Maraldi, resterà aperta nei prossimi giorni

Nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di cinema, l’ Accademia di Belle Arti di Napoli ha presentato la mostra “Toni Servillo tra cinema e teatro, un racconto fotografico”, a cura di Antonio Maraldi. L’iniziativa è stata illustrata ieri giovedì 5 febbraio alla presenza di Toni Servillo, insieme a Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta, presidente e direttore dell’Accademia. Sono intervenuti Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro, e Gianni Fiorito, presidente dell’ Afs – Associazione Autori della Fotografia di Scena, con la moderazione di Diego Del Pozzo, giornalista e docente di Teoria, storia e metodo dei mass media dell’Accademia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

