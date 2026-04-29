A Villa Verucchio i lavori per il nuovo ristorante McDonald’s sono in corso e l’insegna è già stata installata, visibile dalla strada principale. La catena prevede di assumere 35 persone per il personale del locale, che si trova in fase di completamento. La struttura si trova lungo la strada Marecchiese e sembra avanzata nelle sue fasi finali di realizzazione.

L’insegna è già lì, ben visibile dalla Marecchiese. A Villa Verucchio i lavori per il nuovo ristorante McDonald’s corrono veloci. Dopo le operazioni di pulizia e demolizione dell’area, il locale sta prendendo rapidamente forma. Il progetto prevede un ristorante di 487 metri quadrati e con tanto di McDrive, il servizio che consente di ordinare e ritirare direttamente dall’auto, pensato per intercettare il traffico lungo la Marecchiese. Se il cronoprogramma sarà rispettato, il locale inaugurerà prima dell’estate. Intanto si apre anche il capitolo occupazionale. Sono partite le selezioni per il personale: nel nuovo ristorante sono previste circa 35 assunzioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verucchio, McDonald’s verso l’apertura: "Assumeremo 35 lavoratori nel ristorante"

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