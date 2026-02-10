Apre McDonald’s a Francavilla al mare | 50 assunzioni nel nuovo ristorante

Questa mattina a Francavilla al mare è stato tagliato il nastro del nuovo McDonald’s. L’apertura ufficiale si è consumata alle 11, con la sindaca Luisa Russo presente. Il ristorante ha già iniziato a lavorare e offre 50 posti di lavoro. La città si prepara a ricevere i primi clienti.

Nuova apertura a Francavilla al mare dove da martedì 10 febbraio sarà operativo il McDonald's: alle 11 il taglio del nastro, alla presenza della sindaca Luisa Russo. Il ristorante si trova in via Adriatica Nord. Quinto McDonald's in provincia di Chieti, ha portato a 50 nuove assunzioni: un team di lavoro che proviene dal Comune di Francavilla e dall'area limitrofa. All'interno della sala c'è anche uno spazio interamente dedicato ai bambini, oltre a un'area giochi all'esterno del locale.

