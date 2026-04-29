Vertenza rifiuti ritirato lo stato di agitazione dopo vertice con sindaco e azienda

Dopo un incontro tra il sindaco e i rappresentanti dell’azienda, la Flaica Cub ha deciso di ritirare lo stato di agitazione riguardante la vertenza sui rifiuti nel cantiere di Castel Volturno, gestito dalla Magenta. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la discussione tra le parti coinvolte. La situazione riguardante il servizio di gestione dei rifiuti resta così aggiornata senza ulteriori manifestazioni di protesta.

La Flaica Cub ritira lo stato di agitazione nella vertenza al cantiere rifiuti di Castel Volturno, gestito dalla Magenta. Lo rende noto la sigla sindacale che annuncia la ‘fumata bianca’ all'esito dell'incontro con il sindaco Pasquale Marrandino, i rappresentanti della società (Miriam Daniello) e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha... Vertenza aperta anche in Comune: "Personale in stato d’agitazione"Dopo gli operatori degli asili nido e delle mense, stato di agitazione anche per il personale del Comune di Foligno.