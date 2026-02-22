Vertenza aperta anche in Comune | Personale in stato d’agitazione

Il personale del Comune di Foligno si trova in agitazione a causa di una mancanza di risposte alle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro. La protesta coinvolge ora anche gli impiegati comunali, dopo aver interessato già gli operatori degli asili nido e delle mense. I dipendenti manifestano preoccupazione per la mancanza di investimenti e per il carico di lavoro crescente. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Dopo gli operatori degli asili nido e delle mense, stato di agitazione anche per il personale del Comune di Foligno. Ad annunciarlo sono a Rsu e le organizzazioni sindacali Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp e Usb che chiedono alla Prefettura l’attivazione del tentativo di conciliazione previsto per i servizi pubblici essenziali. I sindacati spiegano che "la decisione arriva dopo mesi di segnalazioni e richieste di incontro rimaste senza un confronto stabile e verificabile. Le criticità sono aumentate di mese in mese: da ultimo, il 26 gennaio scorso il sindacato aveva richiesto alla Giunta un incontro urgente, segnalando rischi di disservizi e la necessità di scelte immediate su alcuni snodi strategici dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

