Crisi auto trema lo stabilimento Pierburg | due offerte sul tavolo per il dopo-Rheinmetall

La crisi dell’auto mette in allarme Livorno. Lo stabilimento Pierburg si trova di fronte a due offerte che potrebbero cambiare il suo destino. La decisione definitiva arriverà a breve, mentre i lavoratori restano in attesa di sviluppi.

LIVORNO – La crisi globale dell’automotive bussa alle porte di Livorno. Il futuro dello stabilimento Pierburg è a un bivio decisivo. Il gruppo tedesco Rheinmetall ha deciso di cambiare rotta: dismetterà le attività civili e automotive. Di conseguenza, la fabbrica livornese è ufficialmente in vendita, insieme ad altri due siti italiani. La procedura corre veloce. La trattativa è già in una fase avanzata. L’azienda ha fatto sapere che ci sono due offerte vincolanti sul tavolo e l’intenzione è chiudere la partita a breve. Uno scenario delicato che ha fatto scattare l’allerta in Regione. Il governatore Eugenio Giani e il consigliere per le crisi aziendali, Valerio Fabiani, stanno monitorando ogni passaggio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Pierburg Livorno

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pierburg Livorno

Crisi dei chip: rischio stop per la produzione auto in Europa. L’Ue a lavoro per una soluzioneLa carenza di semiconduttori rischia di fermare gli impianti produttivi delle principali Case automobilistiche europee. Da giorni l’ACEA, l’associazione dei costruttori auto europei, ha lanciato ... motorionline.com

Crisi auto, Italia e Germania unite contro lo stop a benzina e diesel nel 2035. Urso: Merz porterà il tema al Consiglio EuropeoPer il ministro delle Imprese Adolfo Urso, non si tratta di un problema locale: «È una questione europea, legata a normative sui veicoli commerciali che soffocano le potenzialità di sviluppo di poli ... milanofinanza.it

In Europa, la crisi dell'auto peggiora perché ogni Paese fa per sé. Ecco chi langue e chi è sulla buona strada - facebook.com facebook

I sindacati: “Ogni mese un incontro sulla crisi dell’auto”. Il sì di Cirio e Lo Russo x.com