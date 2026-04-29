vertenza beko incontro al ministero sul futuro degli interinali

Ieri a Roma si è tenuto un incontro al Ministero che ha coinvolto anche il futuro degli impianti Beko situati a Comunanza e Fabriano. La discussione ha riguardato le questioni legate alla vertenza in corso, con la presenza di rappresentanti delle parti interessate. L’appuntamento si è concentrato sugli sviluppi futuri in relazione alla situazione degli stabilimenti coinvolti.

Si è svolto ieri, a Roma, il nuovo tavolo al Ministero dedicato anche al futuro dello stabilimento Beko di Comunanza, oltre che a quello di Fabriano. L’accordo raggiunto nei mesi scorsi ha garantito la continuità industriale dello stabilimento, con la conferma degli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali per circa 320 lavoratori impegnati nella produzione di lavatrici e asciugatrici, dopo una fase iniziale segnata da forti incertezze legate al piano industriale successivo alla fusione tra Whirlpool Europa e Beko Europe. Nel corso dell’incontro di ieri è stato ribadito l’impegno dell’azienda a rispettare quanto concordato, confermando il percorso di monitoraggio già avviato nei precedenti appuntamenti presso il Mimit.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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