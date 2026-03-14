Diffidati Udinese Juve ecco chi è a rischio squalifica per il prossimo match con il Sassuolo

Per il prossimo match contro il Sassuolo all’Allianz Stadium, ci sono alcuni giocatori dell’Udinese e della Juventus a rischio squalifica a causa delle diffide ricevute nelle ultime partite. La lista comprende i calciatori che hanno accumulato un certo numero di cartellini gialli e che potrebbero essere sanzionati con un turno di stop se vengono ammoniti nuovamente.

Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si tratta Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco quale Rinnovo Vlahovic Juve, passi avanti per il prolungamento del serbo: ci sono novità sulla durata del nuovo accordo, cosa filtra Atta Juve, c’è anche il centrocampista tra gli osservati speciali di stasera: in autunno è stato seguito con attenzione, cosa filtra per l’estate Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diffidati Udinese Juve, ecco chi è a rischio squalifica per il prossimo match con il Sassuolo Articoli correlati Diffidati Juve Pisa: chi è a rischio squalifica per la gara con l’Udinesedi Redazione JuventusNews24Diffidati Juve Pisa: chi è a rischio squalifica per la gara con l’Udinese. Diffidati Juve, il centrocampista a rischio squalifica nel match contro il Lecce. Chi è e quale partita potrebbe saltaredi Redazione JuventusNews24Diffidati Juve, Locatelli unico diffidato: rischia di saltare la sfida da ex con il Sassuolo in caso di sanzione La... Una raccolta di contenuti su Diffidati Udinese Juve Temi più discussi: Ecco i 37 diffidati in Serie A, con un giallo saltano la 29a: le novità da Malinovskyi a Pellegrino; Fantacalcio, tutti i diffidati nel 28° turno di Serie A; Con un giallo saltano la 30a: ecco tutti i 37 diffidati in Serie A, novità Modric e non solo; Giornata 29 di Serie A: tutti gli squalificati, diffidati e infortunati di ogni gara. Udinese-Juventus: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streamingFischio d'inizio al Bluenergy Stadium alle 20.45, arbitra Mariani ... msn.com Udinese-Juventus: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streamingLe probabili formazioni, l'arbitro, i precedenti e dove vedere in streaming Udinese-Juventus in programma alle 20.45 ... juvelive.it Domani sera #UdineseJuve Dove vedere il match di #SerieA - facebook.com facebook