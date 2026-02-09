Salerno nuova lista civica in campo per le elezioni | programma e candidati svelati il 14 febbraio

Salerno si appresta a conoscere i nomi dei candidati e il programma della nuova lista civica “Salerno Migliore”. L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio alle 10, nella Sala del Bar Moka in Corso Vittorio Emanuele. La presentazione ufficiale attirerà certamente l’attenzione di chi vuole capire le strategie dei prossimi mesi, in vista delle elezioni comunali.

Salerno si prepara ad un nuovo protagonista nella corsa alla carica di sindaco: la lista civica “Salerno Migliore”, che svelerà i suoi candidati e il proprio programma sabato 14 febbraio alle ore 10:00 presso la Sala del Bar Moka, in Corso Vittorio Emanuele. L’annuncio, giunto in una fase di crescente fermento politico nella città, segna l’ingresso ufficiale di un nuovo soggetto nella competizione elettorale, promettendo un’alternativa ai tradizionali schieramenti. La presentazione, come riportato da una nota stampa, è attesa con particolare interesse da una parte dell’elettorato salernitano, desideroso di nuove voci e proposte per il futuro della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

