Verso le elezioni doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate | il presidente M5S presenta Nova

Da ravennatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende la campagna elettorale mentre manca meno di un mese alle elezioni amministrative del 24-25 maggio che vedranno chiamati alle urne, nella nostra provincia, gli elettori di Faenza e Cervia. Schierato nella coalizione di campo largo del centrosinistra c'è anche il Movimento 5 Stelle che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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