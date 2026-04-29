Verso le elezioni comunali vertice in Prefettura | stilato un accordo

Ieri in Prefettura si è tenuto un incontro sulla gestione della propaganda elettorale in vista delle imminenti elezioni comunali. La prefetta ha presieduto l’incontro, al quale hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, oltre ai sindaci dei Comuni coinvolti. Durante la riunione è stato definito un accordo sulle modalità di svolgimento delle attività di campagna elettorale.

Ieri la prefetta Clara Vaccaro ha presieduto un incontro sulle modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle prossime elezioni al quale sono stati invitati a partecipare il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, i sindaci di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali nel Sannio, dalla Prefettura le regole sulla propaganda elettoraleTempo di lettura: 4 minutiIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, la... Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unitaSi è svolta nella serata di oggi la prima riunione del percorso di confronto politico del campo largo del centrosinistra in vista delle prossime... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Comunali, a Ferriere si candida a sindaco Lorenzo Bavagnoli; Elezioni comunali, candidati sindaci e liste dei 12 paesi della provincia di Alessandria al voto; Elezioni comunali 2026: i 33 candidati di Tutta la città insieme, con Giovanni Andrea Martini; Verso le elezioni comunali di fine maggio: dal velluto alle palme ecco i 27 comuni al voto, i candidati e le liste. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Verso le elezioni comunali: Ripartire da un progetto . Parlare di nomi non ha sensoSi deve ripartire da un progetto piuttosto che da un candidato giovane, vecchio, biondo o moro. L’ex assessore comunale Stefano Di Pietro (Pd) è un componente dell’Officina delle Idee, dove si ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno. Ecco le prime notizie sulla mobilità regionale. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio A11/A1. Verso Pisa code tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. In FiPiLi 5 km di coda per incidente tra San Miniato ed Empoli verso F - facebook.com facebook Reaves verso il rientro in Gara 5 per chiudere pro Lakers la serie con Houston x.com