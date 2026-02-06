Elezioni comunali Primo vertice del ' campo largo' del centrosinistra | si va verso una coalizione unita

Questa sera si è tenuto il primo incontro ufficiale del campo largo del centrosinistra a Marcianise. I rappresentanti dei diversi partiti si sono confrontati per definire una coalizione unita in vista delle prossime elezioni comunali. L’obiettivo è creare un fronte compatto per presentarsi agli elettori e affrontare insieme le sfide del voto. La riunione ha segnato un passo importante nel percorso di alleanze che potrebbe cambiare gli equilibri politici della città.

