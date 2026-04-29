Elezioni a Raffadali ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina Mangione
A Raffadali sono state depositate le liste dei candidati al Consiglio comunale e del Partito democratico a sostegno della candidatura di Sabrina Mangione come sindaco. La presentazione delle liste è avvenuta nelle ultime ore, con i candidati pronti a competere per i posti disponibili in consiglio comunale. La campagna elettorale è ora ufficialmente iniziata, con le varie forze politiche che si preparano a presentare i propri programmi.
Depositata anche la lista del Partito democratico a sostegno della candidatura a sindaco di Sabrina Mangione. Avvocato, già consigliere comunale e attuale segretaria del circolo Pd “C. Sessa”, Sabrina Mangione si propone alla guida del Comune con il sostegno di un’area politica ampia che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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