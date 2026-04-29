Elezioni a Raffadali ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Sabrina Mangione

A Raffadali sono state depositate le liste dei candidati al Consiglio comunale e del Partito democratico a sostegno della candidatura di Sabrina Mangione come sindaco. La presentazione delle liste è avvenuta nelle ultime ore, con i candidati pronti a competere per i posti disponibili in consiglio comunale. La campagna elettorale è ora ufficialmente iniziata, con le varie forze politiche che si preparano a presentare i propri programmi.