Verona Sud si ribella | oltre mille firme contro la Strada di Gronda

A Verona Sud, questa mattina, è stata consegnata al Comune una petizione con oltre mille firme. Il documento è stato presentato dal comitato locale che si oppone alla costruzione della Strada di Gronda. La protesta riguarda il progetto che coinvolge l’area e ha portato i residenti a esprimere il loro dissenso. La questione è al centro dell’attenzione pubblica e coinvolge diversi cittadini della zona.

Questa mattina, 29 aprile, il comitato di Verona Sud ha protocollato in Comune una petizione contro la realizzazione della Strada di Gronda. Il documento raccoglie le firme di oltre millecento cittadini preoccupati per il consumo di suolo nel territorio veronese. I residenti denunciano l'eccesso.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Palermo si schiera contro la riforma giustizia: oltre mille firme per il “no” al referendum, l’isola in rivolta.Un’ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell’appello per votare “no” al referendum... Cantieri dell’Alta Velocità a Verona Ovest, iniziano i lavori per la Strada di GrondaProseguono i lavori per l'ingresso a Verona Ovest della Tav, coinvolgendo quattro snodi cruciali per la mobilità urbana: Via Cason, Via Carnia, Via...