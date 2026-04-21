Cantieri dell’Alta Velocità a Verona Ovest iniziano i lavori per la Strada di Gronda

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Strada di Gronda a Verona Ovest, parte integrante del progetto dell’Alta Velocità. Gli interventi interessano quattro punti chiave della mobilità locale: Via Cason, Via Carnia, Via Fenilon e Via Albere. Le opere coinvolgono le zone di accesso all’area, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti stradali e facilitare il traffico nella zona.

Proseguono i lavori per l'ingresso a Verona Ovest della Tav, coinvolgendo quattro snodi cruciali per la mobilità urbana: Via Cason, Via Carnia, Via Fenilon e Via Albere. «Stiamo lavorando fianco a fianco con Rfi, con l’impresa esecutrice e con tutti gli enti gestori delle reti, come Acque.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lavori di ripristino delle strade provinciali danneggiate dai cantieri dell’Altà VelocitàTempo di lettura: 2 minutiSono cominciati oggi i lavori di ricostruzione e ripristino del manto stradale sulla provinciale n. Leggi anche: Alta velocità a Verona, procedono i lavori: nuovi provvedimenti per la viabilità Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stop ai treni dell'alta velocità sulla linea Roma-Firenze: per arrivare a Milano ci vuole il doppio del tempo; Cantieri dell’Alta Velocità a Verona Ovest, iniziano i lavori per la Strada di Gronda; Treni nel caos tra guasti e cantieri programmati: lo stop tra Roma e Firenze; Interventi tra Verona e Vicenza, modifiche alla circolazione ferroviaria. Alta Velocità, incidente nel cantiere di Sicignano: operaio in rianimazione. Fillea CGIL: Sicurezza non sia subordinata ai costiGrave incidente tra Sicignano e Palomonte. Operaio schiacciato tra due mezzi. La denuncia di Fillea CGIL Salerno: Controlli subito ... infocilento.it Alta Velocità Sicignano – Palomonte. Ancora un incidente, operaio schiacciatoAlta velocità, ancora un incidente: operaio schiacciato. Non è più tollerabile dicono i sindacato. L’ennesimo grave incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri della Trevi SpA, società in subappalt ... telecolore.it Presentato l'aggiornamento sui cantieri dell'Alta Velocità a ovest di Verona. Attenzione in via Cason, via Albere e via Carnia. Primi scavi per la strada di gronda. L'assessore Ferrari: «Disagi ridotti al minimo». LE MAPPE DEI CANTIERI GUARDA IL VID - facebook.com facebook Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com