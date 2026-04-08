Verona Flower Show - Mostra mercato piante rare e inconsuete

Il 2 e 3 maggio si svolgerà nel Giardino Giusti di Verona la Verona Flower Show, una mostra mercato dedicata a piante rare e inconsuete. L’evento propone un approfondimento sul mondo botanico con esposizioni di varietà insolite, oltre a laboratori gratuiti e prodotti di artigianato locale. La manifestazione si rivolge a chi desidera scoprire nuove specie e approfondire la propria passione per il verde, offrendo due giornate di incontri e scoperte.

Verona Flower Show: Il 2 e 3 Maggio nel meraviglioso Giardino Giusti. Torna l’appuntamento per gli amanti del verde: una due giorni immersiva tra rarità botaniche, artigianato d’eccellenza e corsi gratuiti nella meravigliosa Verona. La città si prepara ad accogliere la magia della primavera, tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it Firenze Flower Show: mostra mercato piante rare e inconsueteI colori e i profumi avvolgenti della nuova stagione sono pronti a invadere il cuore della città: il 28 e 29 Marzo, il monumentale Giardino Corsini... Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.