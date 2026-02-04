Dal mandarino del 1816 ai frutti rari | il Real Bosco di Capodimonte celebra gli agrumi Riapre il Giardino Torre

Riapre il Giardino Torre al Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, dove da sabato 14 a domenica 15 febbraio si tiene la terza edizione di “Agrumi in Festa”. Per due giorni il pubblico può esplorare gli agrumi, tra visite guidate, laboratori sensoriali e incontri. È l’occasione per scoprire frutti rari e assaggiare agrumi freschi e trasformati, in un evento che celebra la tradizione e la biodiversità di questa coltivazione.

Al via la terza edizione di "Agrumi in Festa" al Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. Sabato 14 e domenica 15 febbraio lo storico Giardino Torre – un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, oggi primo agro-ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo della città grazie al recupero botanico e architettonico condotto da Delizie Reali scarl – celebra gli agrumi con due giorni di visite guidate, laboratori sensoriali, incontri, passeggiate botaniche, esposizioni di frutti rari e un mercato di agrumi freschi e trasformati. Con il patrocinio della Società Botanica Italiana onlus, di Grandi Giardini Italiani e di Apgi – Associazione Parchi e Giardini d'Italia, "Agrumi in Festa" nasce per promuovere la conoscenza dello storico patrimonio agricolo e botanico del Giardino Torre del Real Bosco borbonico, autentico museo vivente.

