Omaggio a Ennio Morricone con Diego Basso al Teatro Ristori

Al Teatro Ristori, si tiene un omaggio dedicato a Ennio Morricone con la partecipazione di Diego Basso. L'evento celebra il compositore riconosciuto per le sue colonne sonore che hanno caratterizzato molte pellicole. La musica di Morricone è presente nella memoria di diverse generazioni, influenzando sogni, ricordi e l'immaginario collettivo legato al cinema. La serata ripercorre alcuni dei brani più noti del compositore italiano.

C'è una musica che conosce ogni generazione. Che si è infiltrata nei sogni, nei ricordi, nell'idea stessa che abbiamo del cinema. La musica di Ennio Morricone è fatta così: non accompagna le immagini, le abita. E quando le immagini scompaiono — quando resta solo l'orchestra — diventa qualcosa di.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

“È Mio Padre – Morricone dirige Morricone”, l’omaggio a Ennio da parte dei suoi figliROMA – “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui...

Concerto di primavera a Baveno con l'omaggio a Ennio MorriconeSabato 28 marzo, alle 21, il centro culturale Nostr@domus di Baveno ospita il concerto di primavera "Omaggio a Morricone".

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Omaggio a Morricone - 14 maggio; Omaggio a Ennio Morricone: al Miles Davis notte di grande musica tra cinema, poesia e jazz; Omaggio a Ennio Morricone: il mito rivive al Teatro Ristori; Pordenone, a Cinemazero il 29 aprile: si chiude l’omaggio a Morricone.

Al Teatro Ristori di Verona l’Omaggio a Ennio Morricone del Maestro Diego BassoDalle praterie di Sergio Leone alle sale di Cinema Paradiso, la musica di Ennio Morricone ha segnato la vita di intere generazioni: domenica 10 maggio 2026, ore 19.00, il Teatro Ristori di Verona la a ... politicamentecorretto.com

Omaggio a Ennio Morricone – La musica e i capolavoriDal 19 aprile al 24 maggio 2026, tutte le domeniche, alle ore 10.30, all’Anteo Palazzo del Cinema Milano, sei film celebri le cui musiche sono state composte dal grande musicista ... spettakolo.it

Mercoledì 29 aprile 2026 EDIT PLACE ospita nuovamente “SOSPESO. Quando il silenzio diventa musica”, piano experience immersiva con Paolo Gambino e musiche di Ennio Morricone. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.bl - facebook.com facebook

Presentata in Campidoglio la 16esima edizione di Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della Capitale. 17 concerti, dal 9 giugno al 18 luglio, tra Ippodromo delle Capannelle e Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Info ow.ly/x x.com