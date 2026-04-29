Verdi rivolta a Imola | Labriola attacca i vertici e lo statuto

Danny Labriola ha rivolto critiche alla segreteria nazionale di Europa Verde riguardo alla gestione del caso Imola. L’attacco si concentra sui vertici del partito e sulla conformità allo statuto. La disputa riguarda le decisioni prese e le modalità di intervento all’interno del partito in quella zona. La questione ha suscitato attenzione tra gli iscritti e i sostenitori di Europa Verde.

? Cosa sapere Danny Labriola attacca la segreteria nazionale di Europa Verde per la gestione di Imola.. La frattura interna mette in discussione l'autonomia dei gruppi locali e lo statuto.. Danny Labriola ha lanciato un attacco frontale alla segreteria nazionale di Europa Verde, denunciando l’umiliazione subita dagli iscritti di Imola dopo il via libera dato alla ricandidatura di Marco Panieri con la lista Alleanza Verdi Sinistra. La frattura tra le linee del partito si è inasprita nei corridoi della politica locale, dove la decisione di sostenere il campo largo ha scatenato una rivolta interna che mette in discussione l’autonomia dei gruppi provinciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verdi, rivolta a Imola: Labriola attacca i vertici e lo statuto Notizie correlate Sanzioni alla StM di Catania, la Uilm attacca: “Lo Statuto dei lavoratori va rispettato”Non usa mezzi termini il segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, nel commentare quanto accaduto nello stabilimento StM di Catania. Nuovo Statuto Comune di Napoli, centrosinistra esulta. Lega attacca Fi e FdI: “Campo larghissimo”Tempo di lettura: 4 minutiDa un lato la soddisfazione della maggioranza di centrosinistra, dall’altro l’ira della Lega sul resto della minoranza di... Tutti gli aggiornamenti Elezioni Imola, la polemica dei Verdi: La federazione nazionale umilia gli iscrittiDanny Labriola, coordinatore provinciale di Europa Verde, attacca la scelta di sostenere Panieri con la lista Avs. La co-portavoce regionale Sara Londrillo replica: Panieri ha accolto le nostre istan ... bolognatoday.it Elezioni Amministrative, dopo Bologna i Verdi si spaccano sul sindaco anche a Imola: «Umiliati dal nazionale»Gli iscritti non volevano appoggiare il sindaco uscente del Pd Panieri per sostenere la civica ex dem Lanzon: «Mobilitiamoci dal basso». Stop dal regionale ... corrieredibologna.corriere.it