Verde smeraldo

Una piscina naturale si trova nella zona di Marina Serra, vicino a Tricase, e presenta acque di colore verde smeraldo. La scena è stata catturata dalla marina di Tricase e condivisa da un lettore. L’immagine mostra i riflessi delle acque sulla superficie, creando un effetto suggestivo e vivace. La fotografia mette in evidenza le caratteristiche paesaggistiche di questa area della costa.