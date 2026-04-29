Verde smeraldo
Una piscina naturale si trova nella zona di Marina Serra, vicino a Tricase, e presenta acque di colore verde smeraldo. La scena è stata catturata dalla marina di Tricase e condivisa da un lettore. L’immagine mostra i riflessi delle acque sulla superficie, creando un effetto suggestivo e vivace. La fotografia mette in evidenza le caratteristiche paesaggistiche di questa area della costa.
MARINA SERRA (Tricase) - La piscina naturale di Marina Serra con i suoi riflessi verde smeraldo. Lo scatto dalla marina di Tricase da parte del nostro lettore Vittorio Ferreri. Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno".🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Il verde smeraldo del mare di Mondello Carmen Palermo City - facebook.com facebook