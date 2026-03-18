Verde smeraldo e intrecci regali | Kate Middleton incanta la parata di San Patrizio 2026 con un look carico di simbolismo Dallo chignon scultoreo a nodo celtico al cappotto Alexander McQueen

Kate Middleton ha partecipato alla parata di San Patrizio 2026 indossando un cappotto Alexander McQueen di colore verde smeraldo e un acconciatura con uno chignon scultoreo a nodo celtico. La sua presenza, in un momento di tensione per l’immagine della Corona inglese, ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. La duchessa ha scelto un look ricco di simbolismo per questa occasione pubblica.

I n un momento di estrema fragilità per l’immagine della Corona inglese, scossa dalle recenti vicende giudiziarie che coinvolgono Andrea, il ruolo di Kate Middleton come custode della stabilità reale si fa ancora più centrale. Presiedendo alla parata delle Irish Guards presso le Mons Barracks di Aldershot, la Principessa di Galles ha risposto alla crisi con una lezione di diplomazia estetica. In cui il ruolo d’onore va senza dubbio all’acconciatura da cerimonia. Kate Middleton in versione “colonnello Catherine” con le Irish Guards per il St. Patrick’s Day X Il look di Kate Middleton per San Patrizio 2026. L’outfit monocromatico in verde smeraldo è un omaggio alla tradizione irlandese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Verde smeraldo e intrecci regali: Kate Middleton incanta la parata di San Patrizio 2026 con un look carico di simbolismo. Dallo chignon scultoreo a nodo celtico al cappotto Alexander McQueen Articoli correlati Kate Middleton, per San Patrizio indossa la “divisa” verde da Colonnello e incantaKate Middleton non ha tradito le aspettative e ha preso parte alla tradizionale parata di San Patrizio delle Irish Guards presso la caserma di Mons. Kate Middleton torna alla parata di San Patrizio: trifogli, soldati e un sorriso che vale più di mille paroleLa principessa Catherine è stata nominata colonnello del reggimento nel 2023, subentrando al marito, il principe William. Contenuti utili per approfondire Kate Middleton Kate Middleton al Royal Variety: l’intenso abbraccio con Jessie J e il fascino verde smeraldoLa principessa del Galles ha scelto un long dress in velluto verde firmato dalla maison tedesca Talbot Runhof, nota per le linee fluide e impeccabili dei suoi abiti da sera. Silhouette aderente, ... iodonna.it Velluto verde per il tappeto rosso, il look di Kate Middleton per il Royal Variety Performance ci fa già sentire l'aria del NataleVelluto verde su tappeto rosso. Kate Middleton per il suo ritorno al Royal Variety Performance ha scelto un abito smeraldo perfetto per un evento che tradizionalmente si tiene nelle settimane che ... vanityfair.it