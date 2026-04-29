Vento scatta l' allerta meteo in Toscana

Domani, giovedì 30 aprile, si prevede un afflusso di aria fredda sulla Toscana. L’allerta meteo si concentra principalmente nelle zone centro-settentrionali, dove sono attese raffiche di vento di grecale tra i 50 e i 60 kmh. Nelle aree collinari del centro-sud, il vento potrebbe raggiungere i 60-80 kmh, creando condizioni di vento sostenuto e possibili disagi nelle zone più esposte.

Afflusso di aria fredda in arrivo domani, giovedì 30 aprile, sulla Toscana. Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60-80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali.Per.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento Leggi anche: Pioggia, vento e mareggiate: Toscana colpita dal maltempo, scatta l'allerta meteo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vento forte e neve, scatta l'allerta meteo a Firenze e nell'area fiorentina; Raffiche di vento, scatta l'allerta meteo. Fari puntati su verde pubblico e mareggiate; Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenza; Maltempo sull'Umbria, scatta l'allerta gialla per temporali e rovesci. Aria fredda in arrivo, scatta l'allerta ventoTOSCANA: Il codice giallo emesso per domani dalla sala operativa della protezione civile interesserà la Toscana centro-settentrionale ... toscanamedianews.it Allerta gialla per vento forte a Firenzenella giornata di giovedì 30 aprile. Il codice riguarda anche diversi comuni dell’area metropolitana, tra cui Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Lastra a Signa, Impruneta, Greve in Chianti, San Casci ... 055firenze.it Meteo primo maggio a Roma, allerta per vento (e calano le temperature) - facebook.com facebook "Come volubile vento che da ogni lato le alte messi sconvolge,in molle curva oscillanti,o vinto d'amore,Tibullo! Mutevoli scorrono in onde fascinose i tuoi canti,mentre il Nume ti assale" Albio Tibullo I sec a.C (le traduzioni di C. Campo sono esercizi di metafisic x.com