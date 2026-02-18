Pioggia vento e mareggiate | Toscana colpita dal maltempo scatta l' allerta meteo

La Toscana affronta un’ondata di maltempo causata da una nuova perturbazione che si sta avvicinando. La pioggia intensa, i venti forti e le mareggiate hanno già creato disagi lungo la costa e nei centri urbani. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte alle 18 di giovedì 19 febbraio, soprattutto per il rischio di allagamenti e frane. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta monitorata costantemente.

