Previsioni meteo Toscana | torna la pioggia e scatta un’allerta per vento

Martedì 15 febbraio 2026, le previsioni meteo in Toscana mostrano pioggia intensa e raffiche di vento che causano disagi nelle zone di Firenze e Prato. La perturbazione ha portato temporali diffusi e raffiche che hanno abbattuto alcuni alberi in centro città, costringendo a chiudere alcune strade. Le autorità hanno emesso un’allerta per vento forte che durerà fino a questa sera. La pioggia sta rendendo difficile la circolazione e ha già provocato alcuni allagamenti in quartieri popolosi.

Firenze, 15 febbraio 2026 – Un inizio di settimana con cielo grigio e vento. Niente di buono dal meteo, per quanto non si temono eventi estremi. Ci saranno piogge sparse, ma non si vedrà il sole. E soprattutto spireranno forti folate da ovest. Tanto che la Regione ha diramato un'allerta gialla per vento. Che interesserà la costa, da Livorno fino all'estremo sud della provincia di Grosseto. Allerta gialla sempre per vento anche sui crinali del Mugello. Si tratta di Libeccio, che nel pomeriggio di lunedì girerà a Maestrale. I venti saranno moderati nella zona nord, da Livorno fino a Massa. Qui l'allerta vento non è stata diramata.