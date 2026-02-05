Maltempo in Toscana | in arrivo temporali e vento forte allerta gialla per venerdì 6 Le zone a rischio

La Toscana si prepara ad affrontare un peggioramento del tempo previsto per venerdì 6. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali e vento forte. Le zone più a rischio sono quelle collinari e costiere, dove si prevedono raffiche intense e piogge abbondanti. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. Le squadre di emergenza sono in allerta per intervenire subito in caso di problemi.

FIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte alle ore 12 di domani venerdì 6 febbraio 2026. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata.

