Vento forte giovedì con l’allerta gialla sulle colline centro-meridionali

Giovedì sulla Toscana sarà segnalata un’allerta gialla per vento forte, con raffiche di grecale che raggiungeranno i 50-60 chilometri orari nelle pianure delle zone centro-settentrionali e tra 60 e 80 chilometri orari nelle aree collinari del centro-meridione. Un fronte di aria fredda si sta avvicinando, portando con sé condizioni di vento intenso che interesseranno le zone esposte e le aree collinari della regione.

FIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani (30 aprile) sulla Toscana. Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60-80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali. Per questo motivo la Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento che interesserà, dalle 10 alle 20 di domani, la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vento forte, giovedì con l’allerta gialla sulle colline centro-meridionali Notizie correlate Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, nuova allerta gialla giovedì 12FIRENZE – Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio... Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 20:00 di mercoledì 22 aprile alle ore 20:00 di giovedì 23 aprile 2026; Meteo: Vento Forte in Settimana, da Mercoledì 29 Aprile le raffiche potranno toccare gli 80/90 km/h; Primavera in Puglia: temperature in netto aumento fino a 28°C e sole su tutta la regione. Allerta gialla per vento: le previsioni meteo; Primavera dal meteo variabile: temperature in calo e piogge al Nord. Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 ch ... firenzepost.it Allerta gialla per vento forte a Firenzenella giornata di giovedì 30 aprile. Il codice riguarda anche diversi comuni dell’area metropolitana, tra cui Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Lastra a Signa, Impruneta, Greve in Chianti, San Casci ... 055firenze.it Meteo, Vento forte e irruzione fredda: raffiche fino a 90 km/h ...Continua - facebook.com facebook