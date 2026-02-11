Maltempo in Toscana | pioggia e vento forte nuova allerta gialla giovedì 12

La Toscana si prepara di nuovo a un’ondata di maltempo. La regione è sotto stretta sorveglianza, con pioggia intensa e vento forte che stanno già flagellando la costa e le zone meridionali. L’allerta gialla resta in vigore fino alla fine di giovedì 12 febbraio, e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni meteo e a limitare gli spostamenti se possibile. La situazione si mantiene critica, con i temporali che continuano a colpire l’intera regione.

FIRENZE – Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026. Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che conferma per la Toscana nord-occidentale, ed in particolare per Lunigiana, Garfagnana, Valle e foce del Serchio, Versilia, area lucchese, Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico fino alle 15.00 di domani, mentre sottolinea il rischio di mareggiate per tutta la giornata del 12 febbraio per la costa settentrionale e l'Arcipelago.

