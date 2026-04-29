Ventiquattromila membri e una sola voce | Terni Malandata festeggia tredici anni

Un gruppo Facebook di Terni dedicato all’aggregazione e alla condivisione di idee compie tredici anni. Con 24.000 membri iscritti, la comunità si riunisce sotto il nome di Terni Malandata. La pagina ha raggiunto questo traguardo sottolineando come le idee nate online possano assumere un ruolo più ampio e significativo rispetto al semplice spazio virtuale. La celebrazione è stata condivisa attraverso un messaggio pubblicato dagli amministratori del gruppo.

Tredici anni, ventiquattromila membri e “una sola voce”. Il gruppo Facebook Terni Malandata compie gli anni e festeggia “un traguardo importante”: “Ci sono idee che diventano molto più di un semplice spazio online. Diventano presenza quotidiana, ascolto, attenzione e responsabilità condivisa.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Fu Carlo Magno a volere per la Chiesa una sola voceNella storia del pensiero critico, ma anche nella storia degli avvenimenti politici, un posto di rilievo è occupato dal concetto di «rivoluzione... Tra Bruxelles e Roma . Meloni: sostegno a Kiev: "Una sola voce per l’Europa"Nel quarto anniversario dell’invasione russa, le coalizioni italiane si muovono in ordine sparso.