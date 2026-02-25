Tra Bruxelles e Roma Meloni | sostegno a Kiev | Una sola voce per l’Europa

Il voto a Bruxelles sulla risoluzione di supporto a Kiev ha evidenziato le divisioni tra le forze politiche italiane, causate dalle differenze interne tra maggioranza e opposizione. Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia a favore di Kiev, sottolineando la volontà di mantenere unita l’Europa su questa linea. Tuttavia, le tensioni tra i vari gruppi politici italiani sono emerse chiaramente durante la discussione, rivelando fratture e incertezze. La questione rimane al centro del dibattito politico nazionale.

Nel quarto anniversario dell’invasione russa, le coalizioni italiane si muovono in ordine sparso. A Bruxelles, il voto sull’ennesima risoluzione di supporto a Kiev mette a nudo le fragilità di entrambi gli schieramenti: tanto la maggioranza quanto l’opposizione si dividono internamente in tre posizioni distinte. Le leader dei due fronti provano a dare la linea. Elly Schlein parla di un "popolo aggredito che abbiamo il dovere di sostenere con ogni mezzo", mentre l’Europa deve affiancare l’Ucraina nello sforzo diplomatico per una pace giusta, "perché non prevalga la legge del più forte". Le fa eco Giorgia Meloni, che rivendica la scelta di campo del 2022 sottolineando il "costante e convinto sostegno" al Paese attaccato da Putin insieme agli alleati occidentali, seguendo due direttrici: l’appoggio al "processo negoziale promosso dagli Stati Uniti" e la partecipazione alla Coalizione dei volenterosi per definire "solide garanzie di sicurezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meloni conferma il sostegno a Kiev: "L'Europa parli con una sola voce"Il governo italiano sostiene con fermezza l’Ucraina dopo che le tensioni sono aumentate a causa delle recenti tensioni militari nella regione.

Board of Peace, l’Europa deve parlare con una voce solaDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha invitato ufficialmente l’Italia a unirsi al Board of Peace, un organismo creato recentemente dal presidente americano.

Temi più discussi: Stop alle pellicce: tra Bruxelles e Roma l’iniziativa di parlamentari europei e consiglieri contrari alle sofferenze animali; Giorgia e i due calcoli tra Bruxelles e Roma; Tra Bruxelles e Roma . Meloni: sostegno a Kiev: Una sola voce per l’Europa; I sei grandi dell’UE (con Giorgetti a Roma) per rilanciare l’Unione: Vogliamo dettare il ritmo della competitività.

Meloni-Merz, scossa per l'Europa. Volata di Roma e Berlino per dare più potere agli StatiLa presidente della Commissione Von der Leyen in vista del summit sulla competitività: si può fare a meno dell’unanimità ... msn.com

Agenzia Ue delle dogane, Roma si candida a ospitarla. Gualtieri a Bruxelles coi ministri Giorgetti e LollobrigidaRoma potrebbe ospitare la sede della nuova autorità europea delle dogane (Euca). Ieri a Bruxelles è stata infatti presentata la candidatura italiana dal sindaco Roberto Gualtieri: «La città sta ... roma.corriere.it

Incontro bilaterale a Roma con il ministro dell’Interno della Repubblica di Cipro Konstantinos Ioannou. Ci siamo confrontati sulla revisione del Meccanismo Unionale di Protezione civile, al centro dei lavori della Commissione di Bruxelles e del Parlamento eur - facebook.com facebook