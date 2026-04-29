Venezuela ed Eni | accordo storico per 35 miliardi di barili

Venezuela ed Eni hanno firmato un accordo relativo al giacimento Junin-5, situato nella Faja dell'Orinoco. L'intesa prevede lo sviluppo di riserve di petrolio equivalenti a circa 35 miliardi di barili. La firma è avvenuta a Caracas e rappresenta un passo importante per le attività di esplorazione e produzione nel settore petrolifero venezuelano. L'accordo coinvolge anche la partecipazione di Pdvsa, la compagnia petrolifera statale del paese.

? Cosa sapere Eni e Pdvsa firmano a Caracas accordo per il giacimento Junin-5 nella Faja dell'Orinoco.. L'intesa prevede la gestione congiunta di riserve stimate in 35 miliardi di barili.. L’accordo strategico siglato a Caracas tra la petrolifera statale Pdvsa e l’Ente Nazionale degli Idrocarburi Eni punta a riattivare la produzione energetica nel giacimento Junin-5, situato nella Faja dell’Orinoco. Il vertice tenutosi nella capitale venezuelana ha il coinvolgimento diretto dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e della presidente ad interim, Rodríguez. L’intesa definita come un traguardo fondamentale per le relazioni energetiche tra le due parti prevede una gestione congiunta delle risorse: alla compagnia italiana spetta una quota del 40%, mentre la partecipazione di Pdvsa è fissata al 60%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela ed Eni: accordo storico per 35 miliardi di barili Venezuela: quali sono le cause reali della crisi La diretta con Alessandro Orsini Notizie correlate Eni, accordo strategico in Venezuela sul maxigiacimento di gasIl Venezuela ha firmato un accordo strategico con Eni e con la spagnola Repsol per rafforzare lo sfruttamento del giacimento offshore Cardón IV, uno... Eni: l’utile netto del 4° trimestre è lievitato a 1,2 miliardi (+35%)Eni ha chiuso il quarto trimestre con una solida crescita della produzione e della redditività. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eni, accordo in Venezuela per rilanciare la produzione di petrolio; Eni, dopo il gas arriva il primo accordo in Venezuela per il petrolio; Eni rilancia Junin-5 in Venezuela con nuovo accordo; Venezuela, Eni firma accordo da 35 miliardi di barili di petrolio. Eni rilancia il petrolio in Venezuela: accordo su Junin-5 con PDVSAEni Venezuela. Intesa tra Eni e Venezuela per aumentare la produzione di greggio: 35 miliardi di barili e nuove prospettive per il ... italiachiamaitalia.it Il Venezuela ha firmato un accordo con Eni per aumentare l’estrazione di petrolio nel paeseL’azienda italiana Eni ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera statale venezuelana, la PDVSA, per riprendere l’attività di estrazione nella cosiddetta cintura dell’Orinoco, l’area nel nord ... ilpost.it #Venezuela: oltre tre mesi dopo il sequestro di Nicolás #Maduro, Caracas resta in bilico tra continuità chavista, apertura al petrolio, opposizione divisa e crescente influenza degli Stati Uniti. Di Elena Marisol Brandolini: - facebook.com facebook Il Venezuela ha firmato un accordo con Eni per aumentare l’estrazione di petrolio nel paese x.com