Eni | l’utile netto del 4° trimestre è lievitato a 1,2 miliardi +35%

Nel quarto trimestre, i risultati finanziari di Eni mostrano un aumento significativo dei profitti, raggiungendo 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 35%. La società ha registrato miglioramenti anche nella produzione e nella capacità di generare reddito, confermando una fase di consolidamento delle sue attività. Questi dati riflettono un andamento positivo rispetto ai periodi precedenti e sono stati comunicati ufficialmente.

Eni ha chiuso il quarto trimestre con una solida crescita della produzione e della redditività. I numeri del trimestre - spiega l'azienda - "dimostrano la resilienza del modello di business, sostenuto dalla crescita profittevole della produzione oil&gas, dalla diversificazione del portafoglio e dalla rigorosa disciplina nei costi e negli investimenti". "Nel 2025 abbiamo ottenuto risultati strutturalmente solidi in termini industriali ed economico-finanziari, grazie all’esecuzione della nostra strategia", ha commentato l'Ad Claudio Descalzi, aggiungendo "abbiamo realizzato progetti rilevanti nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, riducendo il nostro livello di indebitamento e aumentando la distribuzione per gli azionisti". 🔗 Leggi su Quifinanza.it

